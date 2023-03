Milano: Malpezzi, 'striscione inaccettabile che danneggia anche piazze pacifiche'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “In una giornata importante e bella come quella di oggi in cui si manifesta pacificamente contro il pestaggio neofascista di Firenze e per la Costituzione, è inaccettabile che con lo striscione affisso ai cancelli del liceo Carducci di Milano si inneggi alla v...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “In una giornata importante e bella come quella di oggi in cui si manifesta pacificamente contro il pestaggio neofascista di Firenze e per la Costituzione, è inaccettabile che con lo striscione affisso ai cancelli del liceo Carducci di Milano si inneggi alla violenza contro la premier ed esponenti del governo. Noi siamo contro ogni forma di violenza e intimidazione che, tra l’altro, oscura le splendide piazze -a partire da quella di Firenze- che manifestano per valori e principi su cui si fonda la nostra Costituzione e che ci riguardano tutti. Noi condanniamo i gesti di violenza sempre a differenza di altri”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.