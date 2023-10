Milano: manifestazione in piazza per chiedere provvedimenti per la sicurezza stradale

Milano: manifestazione in piazza per chiedere provvedimenti per la sicurezza ...

Milano: manifestazione in piazza per chiedere provvedimenti per la sicurezza ...

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - La trafficatissima Piazza Medaglie d’Oro, a Milano, questa sera si è trasformata in una grande area pedonale dove persone di tutte le età e abilità si sono trovate per ricordare chi non c’è più e chiedere al sindaco Beppe S...

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – La trafficatissima Piazza Medaglie d’Oro, a Milano, questa sera si è trasformata in una grande area pedonale dove persone di tutte le età e abilità si sono trovate per ricordare chi non c’è più e chiedere al sindaco Beppe Sala interventi urgenti per tutelare la vita delle persone che si muovono a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

Sotto l’arco di Porta Romana è stata realizzata una grande installazione con caschetti da ciclisti, scarpe dipinte di bianco e tanti fiori per ricordare tutte le 20 persone che, nel 2023, sono morte sulle strade di Milano muovendosi a piedi, in bici e monopattino: "Ventotto persone sono morte dall’inizio dell’anno a Milano perché coinvolte in incidenti stradali -hanno detto Elia Cipelletti, Ilaria Lenzi e Alberto Gianera, tra gli organizzatori della manifestazione-. Quale buon senso serve al sindaco Sala per agire subito, urgentemente, in maniera decisa e coraggiosa per salvare la vita delle persone che attraversano la strada, che si spostano in bicicletta?".

La maggior parte delle vittime degli incidenti stradali a Milano sono persone travolte da un mezzo a motore mentre si muovono a piedi: "Sono tanti mesi che abbiamo lanciato questo allarme -dicono-. Chiediamo fatti concreti alla Giunta. Dal 1 settembre ad oggi sette persone sono state investite e uccise da altre persone alla guida di automobili, moto, camion, autobus, mentre camminavano in città. Non è accettabile che una persona muoia sulle strisce pedonali perché chi è al volante di un’auto o di un autobus 'non ha visto la persona che attraversava'. L’unico modo per evitare che le persone siano investite e uccise è rallentare la velocità dei veicoli a motore".