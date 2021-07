Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Con Luca Bernardo corriamo per vincere e dare avvio al cambiamento di cui Milano a bisogno e che i milanesi aspettano dopo 10 anni di sinistra". Così il capogruppo di FdI in consiglio comunale a Milano, Andrea Mascaretti, dopo l'esito del vertice di centrodestra per le candidature alle amministrative.