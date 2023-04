Milano, matrimonio tra due clochard a Palazzo Reale grazie all'aiuto degli studenti volontari

Chiara e Karim sono due senzatetto che vivono a Milano e svolgono lavori occasionali. Grazie ad alcuni attivisti di Studenti per la strada, la coppia, fidanzata da cinque anni, ha potuto coronare il suo sogno e sposarsi a Palazzo Reale giovedì 6 aprile 2023.

Chi sono Chiara e Karim

Chiara e Karim si sono conosciuti mentre lavoravano per lo stesso ristorante, che hanno deciso di abbandonare per la paga troppo bassa. La coppia ha scelto di vivere per strada, prima in Spagna, dove lui aveva dei contatti, poi a Milano, tra gli scatoloni di Porta Garibaldi, insieme a venti altri clochard.

I due sperano di trovare presto un lavoro stabile, che possa cambiare la loro vita, ma, nel frattempo, hanno voluto comunque compiere il grande passo del matrimonio. L’8 febbraio, Chiara e Karim si sono sposati presso il Consolato del Marocco (il Paese di origine dello sposo), ma Chiara sin da bambina sognava un matrimonio in grande stile.

Gli Studenti per la strada hanno aiutato Chiara a realizzare il suo sogno

Proprio l’8 febbraio, Chiara ha incontrato Mikhael Bellanza, che insieme ad altri studenti volontari stava assistendo un senzatetto nella zona di Porta Garibaldi, e gli ha raccontato la sua storia.

“Voleva sposarsi con l’abito da sposa e tutto il resto, e ha chiesto a noi di trovargliene uno. Non sapevo nemmeno quanto avrebbe potuto essere difficile anche se, tutto sommato, grazie ai social si è rivelato abbastanza semplice”, ha raccontato Mikhael a fanpage.it.

Tramite un appello su Facebook, Mikhael ha così trovato una sarta bresciana che si è offerta di cucire un abito su misura per Chiara, rosso, abbinato alla cravatta di Karim. La donna, che ha voluto rimanere anonima, ha procurato anche un paio di scarpe e un bouquet per la sposa.

Chiara e Karim si sono sposati a Palazzo Reale a Milano il 6 aprile

Dopo aver raccolto tutto il materiale necessario per organizzare il matrimonio, mancava solo la data. Palazzo Reale era libero il 6 aprile e la coppia ha deciso di non farsi scappare l’occasione (anche se, essendo Giovedì santo, ha dovuto festeggiare con gli amici il giorno precedente).

Ad assistere alle nozze di Chiara e Karim si sono comunque ritrovati tutti, compresi Mikhael e un’altra volontaria di Studenti per la strada, che hanno fatto da testimoni. A portare le fedi è stato invece Victor, il cane di Mikhael.

