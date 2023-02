Milano: molesta una ragazza, 21enne arrestato per violenza sessuale

Milano: molesta una ragazza, 21enne arrestato per violenza sessuale

Milano: molesta una ragazza, 21enne arrestato per violenza sessuale

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Era in centro con tre amici, quando un giovane sconosciuto l'ha aggredita e palpata sulle parti intime e poi è fuggito. E' accaduto la notte scorsa a Milano, ad una 36enne residente nel comune milanese di Sesto San Giovanni. La donna era in via Lazzaret...