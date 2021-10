Milano: morta la vittima della sparatoria a Buccinasco, era pregiudicato

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – La sparatoria a Buccinasco è stata una vera e propria 'esecuzione'. La vittima dei colpi, 60 anni, è morta all'ospedale Humanitas di Rozzano poco dopo il ricovero: si tratta di un pregiudicato per droga agli arresti domiciliari con permesso di uscita tra le 10 e le 12.

Uscito di casa, mentre percorreva in bici via della Costituzione, è stato colpito da diversi proiettili esplosi, secondo i carabinieri, da ignoti a bordo di uno scooter. L'uomo, P.S., è andato quasi subito in arresto cardiaco e il 118 ha tentato di rianimarlo senza riuscirci.

I rilievi e gli accertamenti sono in corso: a occuparsene è il nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano.