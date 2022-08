Milano: morto il cinghiale recuperato stamane

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – E' morto il cinghiale recuperato stamane all'interno di un canale, in piazza Tripoli a Milano. L'animale, una femmina, si era addentrato in un canale ex scolo del fiume Olona e dallo scorso 4 agosto era seguito dai vigili del fuoco attraverso una serie di telecamere per poterne monitorare i movimenti.

Dopo il recupero, era stato sedato e avviato a un centro di recupero, ma durante il trasporto è deceduto.

Tra le ipotesi dei soccorritori, la causa della morte potrebbe essere la debilitazione dovuta al lungo periodo trascorso nell'ambiente malsano dei canali fognari.

All'intervento di recupero di questa mattina erano intervenuti anche la polizia locale, la polizia provinciale e il personale tecnico di Mm.