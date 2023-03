Milano, morto ragazzo investito da un bus ATM: aveva solo 25 anni

Tragedia a Milano, dove nelle scorse ore un giovane ragazzo di soli 25 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus ATM. La tragedia è avvenuta martedì mattina, 7 febbraio.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato questa mattina, intorno alle ore 8:30. In base ai primi accertamenti delle autorità locali, il ragazzo ha attraversato la strada a livello delle strisce pedonali da destra a sinistra mentre stava passando il bus 53, che proveniva da via San Giovanni Battista della Salle ed era diretto verso via Arici, proprio dove è avvenuto l’incidente.

Fin da subito, le condizioni del ragazzo sono apparse disperate: l’impatto con il mezzo è stato violentissimo e il ragazzo, originario di Bagno a Rispoli nel Fiorentino è stato trasportato immediatamente d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è poi deceduto in serata.

Le autorità al lavoro sul caso

Nel frattempo proseguono le indagini delle forze dell’ordine locali, impegnate in queste ore nei rilievi per cercare di ricostruire cosa potrebbe essere accaduto esattamente: si sta cercando di capire, per esempio, chi in quel momento avesse la precedenza, se il bus o se il ragazzo. Il mezzo, ad ogni modo, è dotato di una telecamera frontale, che aiuterà le autorità a fare chiarezza su questo terribile evento di cronaca.