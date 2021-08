Milano: morto suicida lo scrittore noir Stefano Di Marino

Milano 6 ago. (Adnkronos) – Questa mattina a Milano, poco dopo le 7.30, è stato trovato morto lo scrittore Stefano Di Martino, autore – con lo pseudonimo di Stephen Gunn – della serie “Il professionista”. Tutto fa pensare che si sia trattato di un suicidio: Di Marino, 60 anni, è morto dopo un volo dalla finestra di casa sua in via Cagliero, dove la polizia ha trovato un biglietto con cui lo scrittore ha spiegato i motivi del gesto.

Nato a Milano nel 1961, dopo la laurea in giurisprudenza si è dedicato alla letteratura: traduttore, autore, sceneggiatore di fumetti, saggista, Di Marino ha una vastissima produzione letteraria, in gran parte firmata con diversi pseudonimi. La sua opera di maggior successo è “Il professionista”, serie da oltre cento romanzi, pubblicata dalla collana noir di Mondadori "Segretissimo".

“Stefano Di Marino era una di quelle figure che era impossibile non incontrare, frequentando come lettori e appassionati i generi narrativi più popolari, e non a caso ha ottenuto un grande successo, anche se non con il proprio nome”, si legge sulla nota di cordoglio della casa editrice di fumetti Bonelli.