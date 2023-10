Milano: nasce Lad-Linate airport district, nuovo smart district adiacente aeroporto

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Sea presenta un nuovo progetto che punta a trasformare profondamente l'area adiacente all'aeroporto milanese di Linate, prospicente l’Idroscalo, in un innovativo 'smart district' denominato Lad-Linate airport district. Dopo il recente ammodernamento dell'aerostazione, che ha reso Linate 'Best airport 2023' secondo Aci Europe e l'arrivo della M4, che ha ridotto notevolmente i tempi di collegamento con il centro di Milano, Sea intende aprire alla città un’area fino ad oggi non accessibile, con ampi spazi verdi, nuovi edifici e accesso diretto all’Idroscalo. Obiettivo del progetto, rigenerare un luogo che finora ha vissuto come spazio di servizio e per il quale la presenza dell’Idroscalo non dovrà più rappresentare un mero limite fisico, ma un’occasione di creare valore, bellezza e opportunità di sviluppo.

Il progetto di rigenerazione urbana, affidato alla Chorus Life Linate di Costim, società controllata dal gruppo Polifin, nell'ambito del contratto di sub-concessione come sviluppatore di operazioni di riqualificazione, sarà basato sul concept 'ChorusLife'. Si tratta di un modello di città del futuro che promuove la sostenibilità, la condivisione e la socializzazione tra generazioni differenti, combinando servizi e offrendo vantaggi sia alle funzioni aeroportuali che ai frequentatori di Lad.

Il Linate airport aistrict, il cui sviluppo, in sub-concessione, si chiamerà 'Chorus Life Linate', sarà a disposizione degli operatori aeroportuali e degli utenti della M4. L'aeroporto sarà collegato a uno scenario 'verde e blu', rappresentato dall'Idroscalo, offrendo opportunità di svago e relax per tutti i milanesi e non solo. Il concept progettuale, elaborato dalla divisione development di Costim con lo studio di architettura Tectoo, mira proprio a valorizzare la presenza dell’acqua nel contesto urbano, mettendo l’accento sulla natura e sulla qualità e fruibilità degli spazi anche grazie al sistema di percorsi ciclabili e pedonali intervallati da piazze pubbliche e luoghi di aggregazione.

L'iniziativa fa parte del più ampio processo di rigenerazione urbana di Milano che punta a rendere la città più vivibile e verde. Un nuovo hotel a quattro stelle e edifici direzionali saranno costruiti seguendo rigidi standard di sostenibilità ambientale, certificati Leed e Well. Le costruzioni avranno un’impronta a terra inferiore a quelle demolite, permettendo così di realizzare ampi spazi di connessione e giardini con circa 14.000 metri quadri di verde urbano. Una una porzione del comparto uffici del nuovo Lad ospiterà l’headquarter di Sea.

"Il Linate airport district completa il restyling di Linate -spiega il ceo di Sea Milan Airports, Armando Brunini-. Milano ha un aeroporto che raggiunge i massimi standard di qualità che l’industria offre e riqualificando le aree del sedime verranno migliorate le funzioni e i servizi a supporto dell’attività aeroportuale con un duplice vantaggio. Possiamo offrire a coloro che lavorano in aeroporto spazi lavorativi moderni e funzionali e a tutti i cittadini ampi spazi verdi direttamente collegati all’Idroscalo".

"Il recupero funzionale di spazi poco utilizzati all'interno del sedime aeroportuale e l’integrazione di Linate con la città grazie a soluzioni tecnologiche e architettoniche strumentali e complementari all’attività aeroportuale, sono elementi portanti del Piano di sviluppo approvato in via definitiva da Enac a seguito della verifica di compatibilità ambientale e urbanistica -sottolinea il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma-. Come da mission dell’Enac, si tratta di un programma di sviluppo secondo i principi della riconciliazione del trasporto aereo con l'ambiente". L’avvio delle attività preliminari (demolizioni e bonifiche) avverrà entro il 2024.