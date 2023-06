Milano: nel weekend 4 arresti della polfer in Stazione Centrale

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Durante lo scorso fine settimana a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino peruviano di 43 anni, un cittadino cubano di 26 anni e due cittadini italiani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 37 anni, rispettivamente per furto aggravato in concorso e deten...

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Durante lo scorso fine settimana a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino peruviano di 43 anni, un cittadino cubano di 26 anni e due cittadini italiani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 37 anni, rispettivamente per furto aggravato in concorso e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il primo episodio si è verificato lo scorso sabato pomeriggio, quando gli agenti della polfer, in servizio di vigilanza in abiti civili nella stazione di Milano Centrale, hanno notato il 43enne e il 26enne aggirarsi con fare sospetto fra i viaggiatori in transito per poi avvicinarsi ad alcune ragazze sedute ai tavolini di un locale di ristorazione ed impossessarsi dello zaino di una di loro. Subito gli agenti sono intervenuti bloccando i due mentre tentavano la fuga.

Sempre nella Stazione Centrale, ieri pomeriggio gli agenti della polfer sono intervenuti a bordo di un treno regionale in arrivo da Torino dove erano stati segnalate due persone intente a consumare stupefacenti all’interno del convoglio. Una volta individuati, il 22enne e la 37enne sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di oltre 12 grammi di cocaina e 41 grammi di hashish, il tutto suddiviso in più involucri, oltre a materiale per il confezionamento. Per entrambi è scattato l'arresto.