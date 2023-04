Milano, neonata trovata morta nei cassonetti di Città Studi

Un uomo che si era avvicinato ai cassonetti per gettare un sacchetto di vestiti usati ha fatto la macabra scoperta nella serata di ieri, venerdì 28 Aprile. Un braccio della bambina spuntava dall’apertura del cassone, ma la piccola era già morta.

Milano, neonata gettata nei cassonetti dei vestiti: trovata morta da un uomo

Erano circa le ore 20 di ieri sera, venerdì 28 Aprile, quando un uomo si è avvicinato al cassonetto dedicato alla raccolta di vestiti usati, ubicato all’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini in zona Città Studi di Milano. L’uomo non si sarebbe mai aspettato di trovarsi di fronte ad una scena tanto macabra: il corpo di una bambina appena nata era stato gettato proprio all’interno di quel cassonetto. Il milanese ha chimato immediatamente i soccorsi, ma la bimba era già morta. Il medico legale ora dovrà stabilire se la piccola, che al momento del decesso avrà avuto al massimo qualche giorno, è stata gettata nel cassone già morta o quando era ancora viva.

Le indagini della polizia

Nel frattempo, la polizia ha avviato le indagini. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza degli ospedali milanesi, che potrebbero essere utili per scoprire qualcosa di più su questa terribile vicenda. Il pm Paolo Storari ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina.