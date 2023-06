Un’altra donna è morta dopo essere stata travolta mentre si trovava sulla sua bicicletta sulle strade di Milano. La vittima aveva 60 anni ed è stata investita da una betoniera in piazza Durante, intorno alle 9.20 di giovedì 22 giugno 2023.

La betoniera e la vittima procedevano nella stessa direzione

La Polizia locale è accorsa sul luogo dell’incidente per ricostruire la sua dinamica. Secondo le prime indagini, il mezzo pesante ha travolto la donna, che si trovava, a bordo della sua bici o mentre la conduceva a mano, di fianco al veicolo, durante una svolta a destra. I due procedevano nella stessa direzione.

La donna è stata soccorsa e rianimata dai sanitari del 118 e, dopo essere andata in arresto cardiaco, è stata portata al Policlinico di Milano in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, e per lei non c’è stato nulla da fare.

“Le collisioni continuano con la stessa dinamica di sempre”

“Un incidente fotocopia, con nessun provvedimento effettivo ed efficace dopo l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 4 maggio sulle prescrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti. Nulla è però stato fatto in concreto, e le collisioni continuano con la stessa dinamica di sempre, in uno stillicidio di lutti: Li Tianjiao, Cristina Scozia, Veronica Francesca D’Incà, Silvia Salvarani e oggi quella che si continua a sperare possa essere l’ultima”, ha commentato Legambiente Lombardia in una nota.

“Milano è una città ad elevato livello di cantierizzazione, un fatto che dovrebbe accelerare la delibera su tutti i possibili provvedimenti in materia di sicurezza stradale, compresi i contenuti dell’altro Odg ancora pendente”, che riguarda il limite di velocità a 30 km/h all’interno della città, ha concluso l’associazione.

Dopo l’incidente, un gruppo di manifestanti ha anche organizzato un flash mob di protesta. Armati di bici, alcuni di loro si sono seduti al centro delle strade milanesi per chiedere una maggiore sicurezza per i ciclisti.

