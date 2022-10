Milano: nuovo look a Certosa aspettando la nuova sede Whirlpool

Milano, 17 ott. (askanews) – Una giornata di volontariato per contribuire a rigenerare l’area che a breve ospiterà il nuovo quartier generale dell’azienda: è l’iniziativa che ha visto, a Milano, oltre un centinaio di collaboratori della Whirlpool, impegnati nel quartiere Certosa in una serie di interventi di riqualificazione realizzati con il supporto della onlus Wau!Milano (We Are Urban! Milano).

L’iniziativa ha previsto la pulizia e il restauro dei muri della stazione “Certosa” e dell’Istituto scolastico Comprensivo “Console Marcello”; la realizzazione di un murales sul muro vicino la fermata del tram di Piazza Cacciatori delle Alpi e infine il restyling degli invasi che delimitano la carreggiata di proprietà comunale.

“Siamo qui per la riqualificazione dell’area dove sorgerà il nostro quartier generale per la regione Europa – Medio Oriente – Africa che ospiterà il prossimo anno più di quattrocento dipendenti Certosa – spiega Fabio Colombo, HR senior director EMEA, Business HR and People Strategy di Whirlpool Corporation – L’obiettivo di oggi, che vede impegnati più di cento dipendenti di Whirpool Corporation, è di contribuire alla riqualificazione dell’area per creare un ambiente e un contesto più confortevole per la nostro futura struttura.

Ma è anche quello di continuare nell’impegno e della responsabilità che abbiamo nei confronti delle nostre comunità, tipico dei valori di Whirpool Corporation”.

L’iniziativa da un lato segna una simbolica tappa di avvicinamento lungo il percorso che porterà all’apertura del nuovo quartier generale EMEA di Whirpool prevista entro aprile 2023; dall’altro dunque conferma l’impegno dell’azienda a partecipare a quella collaborazione pubblico-privato-volontariato che si sta rivelando strumento efficace per dare linfa positiva alle diverse zone della città e al tessuto di comunità che le animano. “Noi come amministrazione con le politiche partecipative promuoviamo e incentiviamo iniziative come questa, che rendono iù belli i nostri quartieri – commenta Gaia Romani, assessora al Decentramento del Comune di Milano cheha voluto assistere all’inizio dei lavori – E’ un modello che viene già replicato in tante altre parti della città ed è un modello tramite il quale il Comune di Milano può coprogettare assieme ai privati e ai gruppi di cittadini spontanei come cambiarne insieme e rimodellare alcune parti di città che ancora non hanno avuto attenzione da parte di tutti noi, e farlo insieme”.

La nuova sede di Whirlpool, ideata da RealStep e Jamestown, certificata Leed Gold, si sviluppa per oltre 7.000 metri quadrati su due piani, con soluzioni e spazi innovativi che rispondono all’obiettivo di combinare comfort, innovazione e sostenibilità. Per il quartiere Certosa è un intervento dal forte impatto rigenerativo per le sue ricadute sul tessuto economico e sociale.

Una presenza positiva che comincia a farsi sentire già a partire dai murales e della pulizia della piazza, come riassume la battuta di Gilles Morel, presidente EMEA di Whirpool, anche lui tra i volontari che hanno partecipato all’inziativa: “Per noi è un gesto importante per la comunità”, dice.