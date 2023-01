Milano: offrono droga a poliziotti in borghese, 4 giovani arrestati

Milano, 27 gen.

(Adnkronos) – Quattro ragazzi tra i 18 e i 21 anni sono stati arrestati ieri sera a Milano per il resto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Quarto Oggiaro, nell'ambito di un servizio nei pressi della stazione ferroviaria Milano Certosa, hanno notato due giovani seduti su una panchina che venivano ripetutamente raggiunti da persone che poi si allontanavano subito dopo. I due, un tunisino e un marocchino entrambi ventunenni, avevano compiti diversi: mentre uno si occupava di agganciare e contrattare con i clienti, l'altro faceva da spola tra la panchina e una siepe dove era nascosta la droga.

Dopo aver assistito ad uno scambio, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un 20enne italo-egiziano, trovandolo in possesso di un pezzetto di hashish appena acquistato dai due spacciatori. Questi ultimi, accortisi nel frattempo della loro presenza, hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati. Entrambi sono stati trovati in possesso di circa 45 grammi di hashish e 380 euro in contanti oltre ad altri 30 grammi nascosti nella siepe utilizzata come deposito.

Ma non è finita lì, perché mentre gli agenti stavano raggiungendo le loro auto, sono stati avvicinati da altri due ragazzi, un 20enne marocchino ed un italiano di 18 anni con precedenti specifici che, ignari dell'accaduto, hanno proposto all'ispettore responsabile della squadra investigativa di acquistare il fumo. Alla richiesta di vedere la 'merce', i due hanno esibito un pezzo di hashish da circa 2,5 grammi. Così sono stati bloccati anche loro.

Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di altri 110 grammi di hashish e 50 euro in contanti.