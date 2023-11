Milano: ok Bie a esposizione internazionale 2025 in Triennale su diseguaglianze sociali

Milano: ok Bie a esposizione internazionale 2025 in Triennale su diseguaglian...

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – La 173esima assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie) ha riconosciuto formalmente la 24esima edizione dell'esposizione Internazionale di Triennale Milano, che si svolgerà dal 17 maggio al 16 novembre 2025 e sarà intitolata 'Inequalities. How to mend the fractures of humanity' e svilupperà il tema delle diseguaglianze sociali. Il tema scelto sarà l’occasione per riunire le migliori politiche e i progetti più rappresentativi che in questo momento, nelle città del mondo, stanno combattendo insieme il rischio dell’estinzione della nostra specie e le crescenti diseguaglianze che la attraversano e la dividono.

Gli Stati membri del Bie, riuniti in assemblea generale a Parigi, hanno concordato all’unanimità con la raccomandazione del comitato esecutivo del Bie di concedere il riconoscimento alla 24esima esposizione internazionale di Triennale Milano richiesto dal governo italiano. Questo riconoscimento conferma lo status della 24esima edizione della manifestazione come 'esposizione internazionale' e dà la possibilità all’Italia di invitare partecipanti internazionali attraverso i canali diplomatici.

Sottoponendo ai più di 800 delegati provenienti da tutto il mondo il tema delle diseguaglianze, sociali, culturali, geografiche e generazionali, come questione inestricabilmente legata alla transizione ecologica, il presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, ha dichiarato: "La sfida del futuro sarà nelle città del mondo. Solo città più giuste e eque, capaci di ridurre le diseguaglianze di reddito e di accesso alla cultura, ai servizi e alle informazioni, saranno capaci di avviare una transizione ecologica realmente efficace e inclusiva". Triennale ha invitato i delegati dei Paesi presenti al Bie a scegliere una città protagonista di una politica di riequilibrio e riduzione delle diseguaglianze a realizzare il padiglione nazionale della 24esima esposizione internazionale.