Milano: operazione Polfer 'stazioni sicure', 3 arresti e 14 denunce

(Adnkronos) – Tre persone arrestate, 14 denunciate e 2.359 identificate; 167 operatori impegnati in 79 stazioni, 501 bagagli controllati e 11 sanzioni elevate. Questo il bilancio in Lombardia dell'operazione 'Stazioni Sicure' predisposta dalla polizia di Stato per contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all'illegalità.

Lo scorso martedì, il compartimento della polfer per la Lombardia ha schierato i suoi agenti sia nei maggiori scali ferroviari, come Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Rogoredo, Cadorna, sia in altre stazioni. In particolare, a Milano Centrale, gli agenti della polizia ferroviaria, coadiuvati da una pattuglia di unità cinofile e una anti esplosivo, hanno arrestato due cittadini marocchini di 22 e 23 anni per detenzione e spaccio di droga. I poliziotti hanno controllato i due uomini nell'area binari della stazione e l'attenzione del cane antidroga si è soffermata su uno dei due.

Vista l'insistenza dell'animale, l'uomo ha tentato di scappare dirigendosi verso l'uscita della stazione, ma è stato raggiunto e bloccato. Sottoposti entrambi a controllo, sono stati trovati in possesso di 67 grammi di cocaina, quasi due etti e mezzo di hashish e circa 33 grammi di marijuana. E per questo sono stati arrestati.

Sempre lo scorso martedì, nell'ambito del normale servizio di controllo nella Stazione Centrale di Milano, è stato arrestato un cittadino afghano 24enne per aver rapinato un viaggiatore del telefono cellulare all'interno di un esercizio di ristorazione.