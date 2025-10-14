Milano: opportunità nel mercato immobiliare di lusso

Panorama del mercato immobiliare a Milano

Nel mercato immobiliare milanese, i dati di OMI e Nomisma evidenziano una crescita costante, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Questo trend è alimentato dalla continua richiesta di immobili di lusso, che rimangono tra i più ricercati nel panorama milanese.

Analisi delle zone più interessanti

Le zone di Brera, Porta Venezia e CityLife si confermano come le più ambite. La rivalutazione degli immobili in queste aree è notevole, con un cap rate che attira sempre più investitori. In particolare, Brera ha visto un aumento del 10% nei valori di mercato negli ultimi 12 mesi.

Trend dei prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano che il prezzo al metro quadro a Milano ha raggiunto i 5.000 euro per gli immobili di lusso. Tuttavia, nel mercato immobiliare, la location è tutto e ci sono opportunità significative in zone emergenti come Isola e Lambrate, dove il potenziale di rivalutazione è elevato.

Consigli pratici per compratori e investitori

È fondamentale analizzare il cash flow e il ROI immobiliare prima di effettuare un investimento. Si consiglia di considerare immobili con potenziale di ristrutturazione, poiché possono offrire un margine di guadagno significativo nel medio termine.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il prossimo anno evidenziano una stabilità dei prezzi, con un possibile aumento del 3-5% nel mercato del lusso. La domanda rimarrà sostenuta, grazie alla crescente attrattiva di Milano come centro internazionale.