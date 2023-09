Milano: Osnato (Fdi), 'bene memorandum con Arabia Saudita, utile per relazioni economiche'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Piena soddisfazione per la firma di un Memorandum sugli investimenti tra Roma e Riad". Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della sezione bilaterale Italia-Arabia Saudita. La firma giunge in occasione del primo Forum italo-saudita sugli investimenti promosso dal ministro Adolfo Urso e apertosi oggi a Milano.

"Il MoU faciliterà la cooperazione economica tra Italia e Arabia Saudita in un momento di grande dinamismo economico e commerciale del Regno – prosegue -. L'Italia non può non essere partner attivo di una realtà economica, energetica, infrastrutturale come quella saudita anche in settori strategici, soprattutto in considerazione delle implicazioni che la crescita di Riad porta per la più vasta regione del Mediterraneo allargato, penso ad esempio al Nord Africa". "Accolgo con piacere gli sforzi del governo italiano, rappresentato oggi dal ministro Urso, nel consolidare la presenza italiana in questa regione e la partnership con l'Arabia Saudita", conclude Osnato.