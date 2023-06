Milano: parroco Senago, 'nel pomeriggio parlerò con Comune su cosa fare' in ricordo di Giulia

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel pomeriggio sentiremo il Comune e ci metteremo d'accordo su cosa fare, non abbiamo ancora deciso nulla". A parlare all'Adnkronos è Don Sergio, parroco della Chiesa Santa Maria Nascente di Senago, in provincia di Milano. Il parroco si &egra...

Milano, 1 giu. (Adnkronos) – "Nel pomeriggio sentiremo il Comune e ci metteremo d'accordo su cosa fare, non abbiamo ancora deciso nulla". A parlare all'Adnkronos è Don Sergio, parroco della Chiesa Santa Maria Nascente di Senago, in provincia di Milano. Il parroco si è espresso così sulla possibilità di organizzare qualche iniziativa o messa speciale in ricordo di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta uccisa a coltellate dal compagno, che ha confessato stanotte. "Non conoscevo la ragazza né il suo compagno", ha aggiunto Don Sergio.