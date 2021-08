Milano, 23 ago. (Adnkronos) – "La prima cosa che farò per Milano? Sicuramente capire bene cosa è stato fatto, anzi cosa non è stato fatto, per supportare le donne da ogni punto di vista". La manager Layla Pavone, candidata a sindaco di Milano per il Movimento Cinquestelle non ha dubbi su quale sarà la prima azione se dovesse vincere la sfida contro Giuseppe Sala.

Intervistata dall'Adnkronos, sottolinea di non temere né il sindaco uscente né il candidato del centrodestra Luca Bernardo.