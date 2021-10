Milano: picchiano tifoso della Spagna, 4 daspo a tifosi azzurri

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso quattro daspo della durata di tre anni a quattro tifosi azzurri in occasione della semifinale di Uefa Nations League tra Italia e Spagna che si è giocata ieri sera allo stadio Meazza.

Nel corso del primo tempo, nel secondo anello verde, due giovani milanesi di 24 e 25 anni hanno colpito con calci e schiaffi un 21enne spagnolo che aveva esultato per il gol della Spagna. I due sono stati denunciati per percosse.

Sempre nel primo tempo, nel primo anello verde, due giovani di 21 e 22 anni, provenienti dalla Liguria, continuavano ad aggrapparsi agli elementi separatori, muovendosi in continuazione e spintonandosi.

Per evitare problemi di ordine pubblico, gli agenti li hanno invitati a spostarsi, e i due hanno reagito con violenza: sono stati indagati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Un 57enne, sanzionato per la vendita di bottiglie di birra nonostante il divieto del prefetto in corso, è stato indagato in stato di libertà per la violazione del daspo di tre anni comminatogli nel 2019 dal questore di Torino.