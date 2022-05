Milano, piccolo incidente per Dua Lipa al Forum di Assago. La cantante cade sul palco

Piccolo incidente di percorso per Dua Lipa sul palco del Forum di Assago. L'artista è caduta sul palco proprio mentre stava cantando.

C’è stato un piccolo momento di paura e apprensione per i molti fan di Dua Lipa che si sono recati al Forum di Assago per ascoltare l’amata artista di calibro internazionale. La cantate infatti è caduta sul palco proprio mentre stava cantando uno dei suoi successi più famosi.

Fortunatamente non è successo nulla e Dua Lipa con grande freddezza ha ripreso a fare quello che stava facendo.

Dua Lipa cade sul palco: il video è diventato virale

Una famosissima canzone dei Queen lo dice: “Show Must go on” ossia lo spettacolo deve andare avanti e in questo caso mai frase è stata più vera e azzeccata. Gli spettatori che hanno filmato il video diventato virale nel giro di pochissimo hanno visto Dua Lipa con una tutina aderente rosa e tacchi aderenti cadere sul palco proprio nel momento clou.

Uno dei ballerini l’ha aiutata a rialzarsi e a riprendere da dove aveva lasciato l’esibizione. Nessun contraccolpo anche se la paura iniziale è stata tanta.

Dua Lipa conquistata da Milano?

Nel frattempo ciò che emerge da recenti storie e post condivisi su Instagram è come Dua Lipa sia stata conquistata dalla città di Milano tanto da aver mostrato un semplice piatto di spaghetti al pomodoro. In un altro post la vediamo raggiante mentre posa: “Big pomodoro energy” sono le tre semplici parole in accompagnamento allo scatto mozzafiato.