Milano: playout calcio serie C, emessi 11 Daspo per i disordini dopo Pro Sesto-Seregno

Milano, 30 giu.(Adnkronos) – Il questore di Milano, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla divisione anticrimine, ha emesso 11 daspo nei confronti di altrettanti supporter della Pro Sesto che lo scorso 14 maggio 2022, al termine dell'incontro di calcio contro il Seregno valevole per i playout del campionato di calcio Lega Pro di serie C, hanno partecipato a disordini e violenze contro la forza pubblica e la tifoseria ospite.

Quel giorno, circa 30 tifosi ultras della Pro Sesto si sono spostati in massa dal settore tribuna Vito Porro per raggiungere il cancello di delimitazione del settore ospiti ed entrare in contatto con l'opposta tifoseria. Dopo aver allontanato con violenza due steward al varco, hanno invaso il corridoio di uscita della tifoseria ospite sfondando il cancello per poi dirigersi verso i sostenitori del Seregno; nel corso di tale azione è stato travolto un operatore della polizia.

L'immediato intervento della forza pubblica ha tuttavia evitato il contatto tra le due tifoserie, che sono state contenute e riportate nei rispettivi settori.

I provvedimenti del questore Petronzi, di cui 6 della validità di 5 anni (uno aggravato), tre da 3 anni e uno ciascuno da 2 e 1 anno, sono stati emessi nei confronti di 11 cittadini italiani di età compresa tra i 22 e i 54 anni, denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ovvero getto pericoloso di cose, scavalcamento o invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.