Milano: pm ascoltano altri due deejay presenti a serata del figlio di La Russa

Milano, 20 lug. (Adnkronos) – I due deejay che insieme a Tommaso Gilardosi hanno suonato alla serata del 18 maggio scorso in cui ha partecipato anche Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, sono stati ascoltati negli uffici della questura di Milano, dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro titolari dell'indagine sulla presunta violenza sessuale che vede indagati Leonardo, 21 anni, e l'amico Tommaso, 24.

I due hanno ricostruito quanto accaduto nell'esclusivo locale di via Merlo dove, secondo la lista ingressi, erano invitate circa 180-200 persone. Le domande hanno cercato di fare luce sugli orari e gli spostamenti dei due indagati, così come sulle condizioni psicofisiche della presunta vittima che nel club incontra casualmente il 21enne, ex compagno di liceo che non vedeva da tempo.

Dopo aver bevuto un paio di bicchieri la 22enne non ricorda nulla, se non di essersi risvegliata accanto a Leonardo nell'appartamento della famiglia La Russa. "L'unico dato certo che posso riferire – si legge nella denuncia depositata circa 40 giorni dopo – è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali di poter scegliere cosa fare" e aggiunge che "mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa".