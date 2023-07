Milano: pm stanno sentendo ragazza che ha denunciato figlio La Russa (2)

(Adnkronos) – La procura, che lo scorso 29 giugno, ha ricevuto la denuncia della giovane – difesa dall'avvocato Stefano Benvenuto – deve verificare l’attendibilità del suo racconto e se quanto dichiarato combaci con altri riscontri, come eventuali celle telefoniche (il telefono di Leonardo non è mai stato acquisito), immagini delle telecamere o altre testimonianze.

Si tratta di una ricostruzione non semplice sul fronte dei video, dato che la denuncia è arrivata circa 40 giorni dopo i fatti e la gran parte delle telecamere 'sovrascrive' dopo alcuni giorni. A disposizione degli inquirenti e degli uomini della Questura ci sono le chat tra la presunta vittima e due amiche. Due delle ragazze presenti con la 22enne alla serata del 19 maggio saranno ascoltate, nel pomeriggio, dagli inquirenti.

L'indagine prosegue anche sul fronte dell'altro ragazzo che viene indicato in denuncia come 'Nico' il deejay – anche con lui la 22enne avrebbe avuto un rapporto non consenziente – su cui si è arrivati a un'identificazione completa, ma non è stato iscritto nel registro degli indagati. La sua posizione appare delicata anche perché comporterebbe una trasformazione del reato: da violenza sessuale si passerebbe all’accusa di violenza di gruppo.