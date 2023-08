Milano: polfer blocca due ricercati, arrestati

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un 57enne originario del Camerun, ma residente in Francia e una cittadina italiana di 30 anni, entrambi ricercati dall'autorità giudiziaria. Gli agenti della polfer di Milano, in servizio nel...

Milano, 25 ago. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un 57enne originario del Camerun, ma residente in Francia e una cittadina italiana di 30 anni, entrambi ricercati dall'autorità giudiziaria.

Gli agenti della polfer di Milano, in servizio nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, hanno notato il 57enne salire a bordo di un treno diretto a Ventimiglia, tentando di eludere il controllo. A seguito di accertamenti, l’uomo è risultato essere destinatario di un ordine di cattura, dovendo scontare quasi un anno di carcere per associazione a delinquere e truffa.

Contestualmente, i poliziotti in servizio nella stazione di Milano Rogoredo hanno fermato la 30enne per un controllo. La donna è risultata essere destinataria un provvedimento restrittivo in carcere emesso dalla procura di Cremona a seguito di condanna per falsità ideologica e simulazione di reato, per la quale doveva scontare un anno e cinque mesi di reclusione. Entrambi sono stati trasferiti al carcere di San Vittore.