Milano: Polizia e Caritas, 'un pranzo solidale per aiutare famiglie in difficoltà'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - In occasione delle festività natalizie, la questura di Milano, d’intesa con la Caritas Ambrosiana, ha organizzato oggi un pranzo natalizio per offrire ad alcune famiglie in difficoltà un pasto per rappresentare la vicinanza della polizia di Stato a c...