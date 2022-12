Milano Premier Padel P1, Cremona e Cassetta vincono derby ora sfida a Gonzalez-Ruiz

Milano, 6 dic.

(Adnkronos) – Il derby italiano che ha infiammato la serata dell'Allianz Cloud lo hanno vinto Simone Cremona e Marco Cassetta. I neocampioni d'Italia hanno superato 6-3, 6-3 in un'ora e 16' Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo e, nel secondo turno del Milano Premier Padel P1, affronteranno mercoledì (quarto match sul campo numero 1) la coppia spagnola formata da Momo Gonzalez e Alex Ruiz, teste di serie numero 6 del tabellone.

I quattro azzurri, a cui era stata assegnata una wild card per il tabellone principale, sono stati comunque accolti alla grande dal pubblico di Milano, arrivato in massa all'Allianz Cloud per un derby che ha visto in campo tre dei quattro protagonisti dell'ultima finale tricolore (Di Giovanni era in coppia con Tamame).

Cremona e Cassetta sono partiti meglio, prendendosi il break nel secondo game del primo set e volando 3-0.

Con il passare degli scambi, però, "Digio" e Cattaneo sono entrati in partita, riuscendo a strappare il servizio agli avversari nel settimo gioco, su uno smash dritto alla parete di Cassetta. Un altro errore sulla palla break, stavolta di Di Giovanni, ha restituito il vantaggio al servizio ai campioni d'Italia, che stavolta non si sono fatti pregare. Nel secondo set, Di Giovanni e Cattaneo sono stati i primi a fare il break (3-1), salvo poi concedere un parziale di cinque giochi a zero che ha chiuso la partita.

"Soltanto un anno fa era impensabile immaginare di poter giocare una partita con così tanta gente al palazzetto e in una cornice pazzesca come l’Allianz Cloud -le parole di Cremona e Cassetta-. Abbiamo giocato una buonissima partita e siamo felici di esserci qualificati al secondo turno. Sfidare qui a Milano la coppia numero 6 al mondo è un sogno".