Milano: procuratore, 'intervento vigili fuoco e polizia ha salvato vite' in Rsa

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - "Voglio rivolgere un apprezzamento ai vigili del fuoco e alla polizia per l'intervento di evacuazione tempestiva della Rsa in cui è divampato l'incendio, la loro competenza ha salvato diverse vite". Lo sostiene il procuratore di Milano Marcell...

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – "Voglio rivolgere un apprezzamento ai vigili del fuoco e alla polizia per l'intervento di evacuazione tempestiva della Rsa in cui è divampato l'incendio, la loro competenza ha salvato diverse vite". Lo sostiene il procuratore di Milano Marcello Viola a poche ore dall'incendio nella struttura di via dei Cinquecento in cui hanno perso la vita sei persone.

"Sono stati capaci di assicurare l'evacuazione di soggetti deboli, fragili e alcuni nell'impossibilità di deambulare" il tutto in condizioni estreme: le fiamme sono rimaste circoscritte a una stanza di un singolo settore, ma il fumo denso ha invaso più stanze, racconta il capo della procura che si è recato sul posto.

L'incendio è rimasto contenuto, probabilmente per le porte tagliafuoco presenti nella struttura, ma ha completamente liquefatto un materasso (forse da lì sono divampate le fiamme uccidendo una persona) e bruciato il materasso accanto dove è stata trovata la seconda vittima. Sul diverso stato del materasso, così come sulla sicurezza nella Rsa e sulle cause dell'incendio le indagini sono in corso.