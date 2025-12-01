Milano, quattro arresti e 348 chili di hashish sequestrati dai Carabinieri

Milano, 1 dic. (askanews) – Quattro uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo nell’ambito di un servizio di prevenzione generale, dopo il sequestro di 348 chili di hashish e alcune armi clandestine.

I militari, insospettiti da un autoarticolato con targa spagnola, hanno seguito il mezzo fino a un capannone nella provincia di Bergamo, dove i quattro stavano scaricando dieci borsoni.

Nel veicolo, dotato di doppio fondo, sono stati trovati 258 chili di hashish termosigillati.

Le perquisizioni nelle abitazioni hanno permesso di recuperare altri 86 chili di hashish nella casa del 28enne, insieme a due pistole con matricola abrasa, munizioni e materiale per il confezionamento. Nella casa del 29enne sono stati trovati ulteriori 4 chili di hashish.

I quattro sono stati portati nel carcere di San Vittore su disposizione della Procura di Bergamo.