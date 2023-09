Ragazza rapinata e aggredita dal fidanzato in seguito a un litigio al ristorante: "Non è la prima volta che lo fa."

Ha iniziato a minacciarla e colpirla al ristorante. Poi ha proseguito in strada tentando anche di fuggire dai carabinieri che sono riusciti infine ad arrestarlo. La ragazza aggredita racconta che non è la prima volta che si verifica una situazione del genere.

Ragazza aggredita: cosa è successo?

Una 38enne peruviana è stata aggredita e rapinata dal fidanzato 47enne suo connazionale.

L’allarme è scattato alle 17 quando un passante ha segnalato una donna aggredita da un uomo in via Don Bosco a Milano. Subito sono intervenuti i carabinieri. La donna, il viso tumefatto e il labbro sanguinante, ha raccontato di essere stata anche rapinata dal fidanzato che le avrebbe preso il cellulare e strappato una catenina d’oro.

Il litigio, stando al racconto della vittima, sarebbe iniziato all’interno di un ristorante dove i due stavano pranzando. Lì lui avrebbe iniziato a insultarla e picchiarla e il litigio sarebbe proseguito fuori, dove il fidanzato l’avrebbe raggiunta con due pugni per poi rapinarla.

I carabinieri fermano il fidanzato violento. Formulata una nuova accusa

Il fidanzato, dopo aver tentato di fuggire, è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri in via Brenta.

La ragazza ha poi raccontato che quello non è stato il primo episodio di aggressione, tanto che ora l’uomo è indagato anche per maltrattamenti in famiglia.