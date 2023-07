Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, altri testimoni oggi in questura

Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, altri testimoni oggi in questura

Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Altri testimoni della serata al centro dell'inchiesta sulla presunta violenza sessuale che vede indagato Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, saranno ascoltate in giornata dagli uomini della squadra Mobile guidata da Marco Calì che stanno ricostruendo quanto accaduto la notte tra il 18 e il 19 maggio scorso nella discoteca Aphophis di via Merlo a Milano. Ieri, sempre negli uffici della questura, davanti all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro, la presunta vittima è stata sentita per circa tre ore e ha sostanzialmente ribadito le accuse messe nero su bianco nella denuncia presentata il 29 giugno. Dopo di lei sono state ascoltate anche tre amiche con cui la 22enne ha interagito nelle ore immediatamente precedenti e successive al presunto abuso.