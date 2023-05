Milano, ragazza violentata in discoteca: all'arrivo dei soccorsi era ancora s...

Un buttafuori di una discoteca di Corso Como a Milano, ha trovato una ragazza di 19 anni sanguinante e visibilmente scossa. L’uomo ha chiamato i soccorsi: si ipotizza che abbia subito una violenza sessuale.

Milano, ragazza violentata in discoteca a Corso Como: sanguinava all’arrivo dei soccorsi

I fatti sono accaduti attorno alle 4 di notte di domenica 21 Maggio in Corso Como a Milano. Al momento in cui il buttafuori l’ha trovata, la ragazza era barcollante e, probabilmente anche a causa dell’eccessivo alcol che aveva assunto, aveva difficoltà a stare in piedi. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi che, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato la 19enne americana che stava ancora perdendo sangue dalle parti intime.

L’arrivo in ospedale e le indagini della polizia

La giovane è stata poi accompagnata al Fatebenefratelli e poi alla Mangiagalli e, dopo essersi ripresa, ha detto di non ricordare nulla. Gli uomini della polizia locale hanno iniziato ad indagare sull’identità dell’aggressore. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona: potranno essere utili per capire qualcosa in più sulla dinamica dell’accaduto.