Una ragazza di 26 anni è finita in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri è stata investita da una motocicletta in pieno centro della città di Milano. La giovane si trovava in via Fatebenefratelli, all’altezza di Piazza Cavour e, con tutta probabilità, non stava attraversando sulle strisce pedonali.

Milano, incidente in centro città: grave ragazza 26enne investita da una moto

Erano circa le ore 19 del tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, quando una ragazza di 16 anni è stata investita da una moto all’altezza del semaforo di Piazza Cavour, in via Fatebenefratelli a Milano. La giovane, che forse non si trovava sulle strisce pedonali, è stata falciata da una motocicletta che procedeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato molto violento e la ragazza ha riportato gravi danni. Secondo una prima ricostruzione che è stata fatta dalle autorità, sembra che l’uomo alla guida della moto abbia anche provato una disperata frenata, ma purtroppo il suo tentativo non è andato a buon fine e il mezzo a due ruote si è schiantato contro la 26enne, ferendola.

Le condizioni di salute della ragazza: ferito anche il motociclista

Anche il motociclista, caduto per terra dopo lo scontro, ha subito delle ferite, seppur lievi. L’uomo, infatti, ha riportato delle escoriazioni su gran parte del corpo. La 26enne, invece, è stata soccorsa dai medici del 118 che poi l’hanno portata in ospedale in ambulanza. La ragazza è ora ricoverata in codice rosso al Niguarda in condizioni molto critiche.