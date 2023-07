Milano Re-Mapped, scene dal festival di Pirelli HangarBicocca

Milano, 14 lug. (askanews) – Due giorni dedicati alla performance, alla musica, al video, alla parola poetica e ad altri linguaggi: Milano Re-Mapped Summer Festival è l’evento multidisciplinare che per due sere ha animato gli spazi interni ed esterni di Pirelli HangarBicocca, una delle istituzioni milanesi più attive sul contemporaneo, ma attenta anche al territorio.

Per questa seconda edizione il programma è stato affidato alla cura di ZONA K, spazioSERRA e Fritto FM, tre realtà indipendenti attive sul territorio milanese, selezionate e invitate da HangarBicocca per la loro capacità di coniugare un attento lavoro di ricerca con una relazione costante con gli spazi e i luoghi, anche quelli non convenzionalmente dedicati alla cultura e all’arte.

Il risultato è stato come sempre creativo e polifonico, artistico e sociale: una sorta di mappa di nuovi modi possibili di fare cultura e comunità.