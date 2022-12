Milano: regali solidali, resta aperto fino al 23 dicembre charity shop di Croce Rossa

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Un regalo di Natale raddoppia il suo valore se aiuta anche a compiere una buona azione. Con questo claim, la Croce Rossa punta sul Natale invitando tutti a scegliere i regali solidali del 'charity shop' allestito in via Rivoli 4 (M2 Lanza - uscita Piccolo Teat...

Milano, 14 dic.

(Adnkronos) – Un regalo di Natale raddoppia il suo valore se aiuta anche a compiere una buona azione. Con questo claim, la Croce Rossa punta sul Natale invitando tutti a scegliere i regali solidali del 'charity shop' allestito in via Rivoli 4 (M2 Lanza – uscita Piccolo Teatro), a Milano.

Fino al 23 dicembre, dalle 10 alle 19 di tutti i giorni, il punto vendita proporrà tante idee regalo da mettere sotto l’albero, che permetteranno anche di dare un grande supporto alle attività della Croce Rossa sul territorio: tutto il ricavato andrà infatti a sostenere le attività e i progetti della Croce Rossa di Milano per le persone più in difficoltà e le tante famiglie assistite giornalmente dalle volontarie e i volontari milanesi.

Molti gli oggetti in vendita, sia vintage che nuovi: morbide coperte, lenzuola, copripiumoni, ma anche oggettistica, come porcellane antiche per sorseggiare un tè con tazzine d’altri tempi, porta-racchette da tennis e da paddle, valigette e zaini per il computer, e ancora borse e bigiotteria. E' presente anche un corner per gli abiti vintage, i cappottini, i foulard, ma anche abiti da sera di grandi firme della moda e scarpe che hanno calcato le passerelle milanesi, senza dimenticare un angolo dedicato ai bambini con giochi, orsacchiotti e libri di favole.

Non mancano il panettone solidale della Croce Rossa di Milano, il calendario 2023 con le foto d'epoca provenienti dall'archivio storico della Cri Milano e il libro della favola "L'albero di Natale della Croce Rossa di Milano".