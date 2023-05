Milano, rider 19enne accerchiato, picchiato e rapinato in Duomo

È stato prima accerchiato e coperto di minacce. In seguito dalle parole s’è passati alle mani. Aggredito in pieno centro un rider, assalito da un gruppo di otto nordafricani che l’hanno buttato a terra e gli hanno portato via il cibo che doveva consegnare, oltre che il cellulare e i contanti.

Rider aggredito da gang di otto nordafricani: gli rubano il telefono, portafogli e il cibo che doveva consegnare

Furto di cibo, per un valore di circa 100 euro, e di oggetti personali, per un valore di 70 euro. Si tratta dell’ennesima vittima di rapina nel pieno centro di Milano. Questa volta ad esser stato colpito è stato un rider pakistano di 19 anni.

Il fatto è accaduto nella notte fra domenica e lunedì poco dopo l’una e mezza in via Santa Radegonda, a pochi passi da piazza Duomo. Il rider ha dunque chiesto aiuto a qualche passante, che ha allertato le forze dell’ordine, giunte sul posto per dei rilievi e per avviare le indagini.

Il 19enne si stava dirigendo in sella alla sua bici verso la casa del cliente di turno, quando è stato bloccato dalla gang. Non ha neanche avuto il tempo di reagire e difendersi: la furia del branco s’è abbattuta su di lui e in pochi secondi s’è ritrovato a terra, senza cellulare, soldi e neanche il cibo che doveva consegnare.

Gli otto aggressori si sono rapidamente dileguati, fortunatamente il ragazzo non ha riportato ferite, dunque non è stato ritenuto necessario l’intervento dei sanitari.

Non è il primo rider aggredito. Un precedente lo scorso 6 maggio

Purtroppo non è questo il primo caso di aggressione a un rider nel milanese. Lo scorso 6 maggio, il fattorino della piattaforma Deliveroo Giuseppe Di Maggio è stato aggredito da un cliente, durante una consegna che gli avrebbe fruttato appena 3,77 euro.

“Quando ho suonato il campanello – ha detto il fattorino al Giorno – la cliente ha risposto ordinandomi di salire all’ottavo piano per portarle la spesa. Di fronte alle mie obiezioni, perché per contratto siamo tenuti solo a consegnarla al piano terra o al limite a lasciarla nell’ascensore, ha iniziato a insultare e ha fatto scendere un uomo che, non appena mi ha visto, ha iniziato a spintonarmi e a colpirmi con schiaffi sul casco”.