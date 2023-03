Milano: Rif. Comunista, 'solidarietà all'Anpi, governo protegge gruppi di estrema destra'

Milano 17 mar. (Adnkronos) - "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà all'Anpi provinciale di Milano oggetto di una delle 'solite' provocazioni da parte di Blocco Studentesco, la giovanile di CasaPound". Lo si legge in una nota diffusa dal Partito della Rifondazione Co...

Milano 17 mar. (Adnkronos) – "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà all'Anpi provinciale di Milano oggetto di una delle 'solite' provocazioni da parte di Blocco Studentesco, la giovanile di CasaPound". Lo si legge in una nota diffusa dal Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, federazione di Milano, nella quale viene espressa massima solidarietà all'Anpi.

"Nella notte -si legge nella nota- è stato affisso uno striscione all'esterno della Casa della Memoria con la scritta 'Fuori l'Anpi dalle scuole'. Proprio le scuole in questo periodo sono spesso luoghi dove gruppi neofascisti aggrediscono gli studenti, come è successo a Firenze, o dove rappresentanti del governo tentano di riscrivere la storia attraverso la loro propaganda strumentale. I continui attacchi all'Anpi e a tutte le forze antifasciste e democratiche sono la prova che l'attuale maggioranza di governo tollera e rassicura questi soggetti che come in passato, possono tornare utili nei momenti di conflitto sociale, come la storia ci insegna".