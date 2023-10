Milano, Ristorante resta chiuso il sabato e la domenica: "Così ci dedichiamo alla famiglia e alle passioni"

Quando si pensa al mondo della ristorazione, difficilmente si riesce a concepire un bar, un ristorante o un altro tipo di locale che non sia aperto di sabato e domenica e invece questa è stata l’idea (vincente) del Remulass, noto bistrot situato nel quartiere di Porta Venezia. Il locale ha scelto di rimanere chiuso proprio in questi due giorni così importanti e il motivo è ben preciso: dedicare due giorni a settimana ai propri affetti e a fare ciò che più ci piace.

Milano, ristorante resta chiuso nel weekend: la scelta del Remulass

A spiegare cosa ha spinto il bistrot a compiere questa importantissima scelta è stata la sommelier e comproprietaria Federica Fabi che a MilanoToday ha dichiarato: “È una scelta difficile, un gran compromesso soprattutto per un locale come il nostro che punta alla qualità e non fa prezzi forfettari ad esempio per il pranzo”, spiegando anche che “Chiudere il sabato e la domenica vuol dire togliersi una buona fetta economica. Il pranzo del weekend è di fatto equiparato alla cena come indole di spesa delle persone a Milano”.

“Un riposo di 48 ore è un diritto sacrosanto per i lavoratori della ristorazione”

Non ultimo la sommelier – sempre interpellata dalla testata – ha spiegato la grande importanza per i locali di poter riposare 48 ore, tanto da auspicare che come scelta venga sempre più presa in considerazione. Infine, ha osservato: “Nelle trattorie di una volta, dove erano le donne a cucinare, i bambini rimanevano con i parenti, e molto spesso poi questi ristoranti erano proprio sotto le abitazioni personali. Una cosa che ovviamente si è persa, figuriamoci nelle grandi città. Se lavori nel weekend, chi sta con loro?”.