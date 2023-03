Milano: Roggiani (Pd), 'atto vigliacco, nostra risposta a Meloni e Valditara è politica'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Condanniamo fermamente quanto accaduto al liceo Carducci di Milano. La nostra risposta a Valditara e Meloni sarà sempre politica: la piazza piena di Firenze e la richiesta in Parlamento di più ascolto e di più rispetto per una scuola di qualit&ag...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Condanniamo fermamente quanto accaduto al liceo Carducci di Milano. La nostra risposta a Valditara e Meloni sarà sempre politica: la piazza piena di Firenze e la richiesta in Parlamento di più ascolto e di più rispetto per una scuola di qualità, per gli studenti e gli insegnanti. Quello di oggi è un gesto di singoli che respingiamo con fermezza. Un gesto vigliacco dal quale si sono dissociati tutti gli studenti del Carducci”. Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd Milano.