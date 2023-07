Milano: Rosato (Az-Iv), 'servono più risorse per sanità, vicenda in Rsa dolorosa'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "'Eravamo troppo poche in reparto', dice commossa un’operatrice della RSA dove stanotte è scoppiato quel maledetto incendio che ha ucciso 6 ospiti. Una frase che abbiamo sentito tante volte anche in circostanza meno gravi". Lo scrive su Twi...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "'Eravamo troppo poche in reparto', dice commossa un’operatrice della RSA dove stanotte è scoppiato quel maledetto incendio che ha ucciso 6 ospiti. Una frase che abbiamo sentito tante volte anche in circostanza meno gravi". Lo scrive su Twitter Ettore Rosato, deputato di Azione e Italia viva.

"Sull’accaduto la magistratura farà il suo lavoro, e qui voglio ringraziare i soccorritori e aggiungermi al cordoglio ai familiari delle vittime", continua l'ex vicepresidente della Camera che poi sottolinea un tema "non polemico, perché sempre inutile, in particolare in questa situazione, credo che tutti noi lo dovremmo porre con maggior attenzione rispetto al finanziamento della sanità e alle risorse pubbliche che vogliamo investire per accompagnare l’invecchiamento di una popolazione sempre più anziana e che avrà sempre più bisogno di essere accudita".

