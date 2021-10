Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Grazie a Beppe Sala, 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. E complimenti ad Alessia Cappello per la sua nomina nella giunta di Milano come assessore al lavoro e allo sviluppo economico. Buon lavoro! Saprà fare benissimo.

Un risultato di tanti che hanno saputo lavorare in squadra. Un grazie speciale a Lisa Noja, Gianfranco Librandi, Roberto Cociancich , Gianluca Pomo e Lucia Caridi". Così Ettore Rosato, presidente Iv, su Fb.