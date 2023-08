Milano: rubano da auto in sosta, arrestati

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a Milano, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio presso l’area della stazione centrale, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso due ragazzi algerini di 21 e 28 ann...

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri, a Milano, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio presso l’area della stazione centrale, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso due ragazzi algerini di 21 e 28 anni, entrambi senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia.

Intervenuti in via Morgagni, dove erano stati segnalati due soggetti intenti a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta, i militari hanno raccolto una testimonianza che ha permesso loro di individuare i due. Bloccati, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico, oltre che della refurtiva asportata dall’auto e di un profumo del valore di 140 euro risultato rubato poco prima da un negozio di profumeria in Corso Buenos Aires.

I due, accompagnati presso le camere di sicurezza della caserma Montebello, sono stati denunciati a piede libero. I due coltelli sono stati sequestrati mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.