Milano, 21 lug. (askanews) – “Se trovo ancora le motivazioni per proseguire non è per mia ambizione ma per l’insegnamento che ho ricevuto da mio padre: sono più che mai motivato a dare il mio dovere fino in fondo e ha proseguire insieme a voi nell’incarico che i milanesi ci hanno affidato”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, rivolgendosi alla sua maggioranza in Consiglio comunale.