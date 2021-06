Milano: Sala e Scaroni inaugurano spazi sportivi multifunzionali istituto Munari

Milano, 7 giu.(Adnkronos) – Milano si mette 'in gioco per il futuro'. Il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Fondazione Milan, Paolo Scaroni, hanno inaugurato stamane gli spazi sportivi multifunzionali dell’istituto comprensivo Bruno Munari di via dei Salici 2, nel Municipio 7.

Un nuovo importante tassello del percorso di innovazione sociale promosso da Fondazione Milan, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Limonta Sport, che ha l’obiettivo di riqualificare aree urbane e spazi sportivi degradati affinché tornino a essere luoghi di coesione e aggregazione sociale reali.

L’intervento, che ha permesso di realizzare un campo multisport basket-pallavolo con un nuovo manto artificiale con la re-installazione dei canestri e delle reti di pallavolo, segue la rigenerazione di due campi sportivi dell’istituto comprensivo Alda Merini nel Municipio 8, terminati e inaugurati lo scorso autunno.

Opere e luoghi rivitalizzati che rappresentano oggi più che mai un messaggio concreto di speranza verso il futuro per tanti giovani, studenti e ragazzi del quartiere che, dopo mesi difficili e complessi, possono ora tornare a vivere con serenità momenti di socializzazione e pratica sportiva.

"Il campo multisport basket-pallavolo dell'istituto comprensivo Bruno Munari che inauguriamo oggi -spiega il sindaco Sala- sarà uno spazio sportivo speciale perché non sarà solo aperto ai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e della primaria della sede di via dei Salici, ma accoglierà anche i ragazzi delle associazioni che collaborano con l'istituto scolastico.

Ringrazio Fondazione Milan per aver realizzato questo spazio dedicato ai più giovani e per aver contribuito così a compiere un ulteriore passo nell'attuazione del programma di interventi 'In gioco per il futuro', che ci vede collaborare per migliorare gli impianti sportivi di alcune scuole milanesi. Lo sport è la chiave per una crescita sana dei nostri ragazzi, sia personale sia relazionale. Continuiamo a investire su di loro e sul loro futuro, perché sono il futuro della nostra città".