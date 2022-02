Milano, Sala esclude il maestro russo Gergiev dal podio della Scala

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, esclude la presenza del maestro russo Valerij Gergiev dal podio alla Scala per la 'Dama di picche'

Milano, l’esclusione di Gergiev e le parole di Sala

Il sindaco di Milano ha raccontato, a margine di un suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm, della decisione presa in merito alla presenza di Valerj Gergiev alla Scala.

Il maestro, da sempre considerato vicino a Putin, si sarebbe rifiutato di prendere le distanze da quello che sta accadendo in Ucraina, con l’invasione perpetrata dalla Russia, sua madrepatria. “Non credo che ci sarà, e a questo punto possiamo escludere la sua presenza sul podio alla Scala per la ‘Dama di picche'” – afferma Sala– “Non ho chiesto nessuna abiura, ho chiesto una presa di distanza dalla guerra. E’ una cosa un po’ diversa.”

Le accuse di Sala nei confronti del maestro di musica

“Vedo che altre persone nel mondo artistico, tipo la Netrebko, si sono espresse in questo modo, e anche molti nel mondo dello sport. Io non voglio giudicare ma quello che so, ho chiesto un attimo fa al sovrintendente Dominique Meyer, è che Valery Gergiev è ripartito e non ha risposto“. Una non-presa di posizione che non è affatto piaciuta al primo cittadino milanese.

La presa di posizione di Anna Netrebko

Proprio Anna Netrebko, soprano di fama mondiale, alla Scala dal 9 marzo in “Adriana Lecouvrier”, ha scritto sui social: “Prima di tutto: sono contraria a questa guerra.

Sono russa e amo il mio Paese ma ho molti amici in Ucraina e la pena e il dolore ora mi spezza il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che la gente possa vivere in pace. Questo è ciò che spero e per cui prego.” A questo ha, però, anche aggiunto: “Obbligare artisti, o qualsiasi figura pubblica, a dar voce alle loro opinioni politiche in pubblico e a denunciare la loro patria non è giusto.

Questa dovrebbe essere una libera scelta. Come molti dei miei colleghi, io non sono un politico. Non sono un’esperta di politica. Sono un’artista e il mio scopo è unire le persone divise dalla politica.”