Milano, Sala: no alla retorica di una città senza auto

Milano, 11 giu. (askanews) – “Non immagino un futuro a medio termine senza le auto, immagino un futuro con le auto diverse questo è il punto”. E’ quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del monumento al pilota milanese Alberto Ascari, a proposito delle polemiche divampate in città per il Milano Monza Motor show.

“Immagino un futuro in cui la gente possa anche fare a meno dell’utilizzo dell’auto quando non è necessario perché va in bici o usa il trasporto pubblico – ha detto Sala – Però se da qui vogliamo cadere nella retorica di una città senza auto mi viene da chiedere a quanti protestano se in famiglia non hanno un auto”.

“Il punto oggi non può essere no auto – ha concluso – il punto può essere auto diverse e può essere non usiamo l’auto privata se non è necessario”.