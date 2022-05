Milano: Sala, 'per EuroBasket daremo il massimo, speriamo di portare bene'

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – "Nulla era scontato, ringrazio sempre chi dà fiducia alla nostra città. E speriamo di portare bene. Quello che possiamo garantire è che ci daremo da fare al massimo sfoderando la nostra proverbiale ospitalità e la nostra capacità organizzativa.

Non vedo l'ora che passino questi cento giorni per prepararci a questo straordinario evento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando all'evento con cui è stato accesso il 'countdown clock' di Tissot per gli EuroBasket a Milano.