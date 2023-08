Milano: Sala su Galleria, 'abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente, alla milanese'

Milano, 9 ago. (Adnkronos) - "Non è stata una bravata, ma una dimostrazione di profonda ignoranza". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in una story pubblicata sul suo profilo Instagram, definisce il gesto di alcuni giovani che lo scorso lunedì sera hanno imbrattato...

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – "Non è stata una bravata, ma una dimostrazione di profonda ignoranza". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in una story pubblicata sul suo profilo Instagram, definisce il gesto di alcuni giovani che lo scorso lunedì sera hanno imbrattato con la vernice spray l'arco della Galleria Vittorio Emanuele in piazza Duomo.

Riguardo i responsabili, il sindaco scrive: "Speriamo vengano individuati rapidamente". Dopodiché, osserva Sala, "il 'tribunale social' ha già decretato che 1. non c'erano controlli; 2. ci vorrà una pena esemplare". Ebbene, "rispetto al punto 1 -scrive- credo che argomentare ormai sia difficilissimo; semplicemente insieme alla mia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità". Sul punto 2, "una minima conoscenza del Codice penale fa capire che non sarà così".

In ogni caso, conclude, "spetta alla Giustizia decidere. E comunque abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese".